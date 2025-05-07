Motorola Moto G56 5G, tanıtılmadan önce sızdırıldı

Haber Merkezi

Motorola, üst düzey katlanabilir Razr ve Edge serisi modellerinin ardından şimdi de orta segmentteki Moto G serisine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda sızdırılan Moto G56 5G, özellikle batarya kapasitesi ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

MOTO G56 5G BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre Moto G56 5G, gücünü MediaTek Dimensity 7060 işlemciden alacak ve 4 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle gelecek.

Cihazın 6.72 inç boyutunda, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip bir LCD ekranla gelmesi bekleniyor; bu ekran Corning Gorilla Glass 7i ile korunacak.

Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak ve microSD kart ile 2TB'a kadar genişletme imkanı tanınacak.

Telefon kutusundan Android 15 işletim sistemiyle çıkacak ve 50MP Sony Lytia 600 sensörlü ana kameraya, 8MP ultra geniş açılı lense ve 32MP ön kameraya sahip olacak.

BATARYA, DAYANIKLILIK VE DİĞER ÖZELLİKLER

Moto G56 5G'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri 5.200mAh kapasiteli dev bataryası olacak ve bu batarya 33W hızlı şarj desteği sunacak.

Cihaz ayrıca Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, IP68 ve IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikaları ile MIL-STD-810H askeri standartlarda dayanıklılık sunacak.

MOTO G56 5G FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Evan Blass tarafından sızdırılan bilgilere göre, Moto G56 5G'nin bu yaz aylarında, muhtemelen Moto G55 5G'nin Ağustos 2024'teki lansmanına benzer bir takvimle tanıtılması bekleniyor.

Avrupa pazarında 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonunun yaklaşık 250 euro fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.