Motorola'dan iki uygun fiyatlı telefon: Moto G05 ve E15

Haber Merkezi

Motorola, uygun fiyatlı akıllı telefon pazarına iki yeni model daha ekledi: Moto G05 ve Moto E15. Bu telefonlar, güçlü özellikleri ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Moto G05, içerik tüketmek ve üretmek isteyenler için tasarlanmış. Telefonun öne çıkan özelliği, 90 Hz yenileme hızına ve 1000 nit parlaklığa sahip 6,67 inç HD+ LCD ekranı. Stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği, etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.

Moto G05, 50 MP Quad Pixel ana kamerasıyla yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Yapay zeka destekli Gece Görüşü ve Portre modu gibi özellikler de sunan telefon, MediaTek Helio G81 Extreme işlemci ve 4 GB RAM ile güçlendirilmiş.

MOTO E15: EĞLENCE VE DEĞER ODAKLI

Moto E15, eğlence ve uygun fiyat arayanlar için ideal bir seçenek. Moto G05 ile aynı işlemci ve ekranı kullanan moto E15, 32 MP Quad Pixel ana kameraya sahip.

Stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği, Moto E15'te de bulunuyor.

YAZILIM VE DİĞER ÖZELLİKLER

Moto G05, Android 15 ile kutudan çıkarken, Moto E15 ise Android 14 (Go Edition) ile geliyor.

Her iki telefon da 5.200 mAh batarya, 18W hızlı şarj, IP54 su ve toz direnci ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip.

FİYAT

Moto G05 ve Moto E15, Avrupa, Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya-Pasifik'teki belirli pazarlarda satışa sunulacak. Telefonların fiyatlarının 200 euronun altında olması bekleniyor.