Motorola'dan iki yeni telefon: Moto Edge 60 ve Edge 60 Pro tanıtıldı

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Motorola, popüler Edge akıllı telefon serisini iki yeni modelle genişletti: Motorola Edge 60 ve Edge 60 Pro.

Orta segmentte konumlanan bu cihazlar, selefleri Edge 50 ve Edge 50 Pro'ya göre çeşitli yükseltmeler sunarken, özellikle şık tasarımları, büyük bataryaları ve entegre yapay zeka (AI) özellikleriyle öne çıkıyor.

Yeni Motorola Edge 60 serisi, tasarım konusunda iddialı bir adım atıyor. Daha önce tanıtılan Edge 60 Fusion modeline katılan Edge 60 ve Edge 60 Pro, dört tarafı kavisli şık pOLED ekranlarıyla modern bir görünüm sunuyor.

TASARIM VE DAYANIKLILIK

Bu telefonlar sadece şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda dayanıklılık konusunda da iddialılar. Her iki model de MIL-STD-810H askeri standartlarını karşılıyor; bu da aşırı sıcaklıklara, neme, yüksek irtifaya ve 1.5 metreye kadar düşmelere dayanıklı oldukları anlamına geliyor.

Ayrıca, IP68/IP69 sertifikaları sayesinde toza, kire, suya ve hatta yüksek basınçlı su jetlerine karşı ciddi bir koruma sunuyorlar ve ekranları sağlam Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

EKRAN VE KAMERA

Her iki Motorola Edge 60 modeli de 6.7 inç boyutunda, dört tarafı kavisli pOLED ekrana sahip. Motorola bu ekranların şimdiye kadarki en parlak ve en canlı ekranları olduğunu belirtiyor.

Pantone Onaylı Renkler ve Pantone SkinTone sertifikası sayesinde renkler daha gerçekçi, cilt tonları ise daha doğal görünüyor; Dolby Atmos desteği de sürükleyici ses deneyimini tamamlıyor.

Kamera tarafında ise Motorola Edge 60 ve Edge 60 Pro, donanım ve akıllı yazılımın bir karışımını sunuyor. Her iki telefonda da Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP Sony LYTIA 700C ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 10 MP telefoto kamera ve 50 MP ön kamera bulunuyor.

Edge 60 Pro modelinde ise ek olarak 3x optik yakınlaştırma ve 50x'e kadar Süper Yakınlaştırma (Super Zoom) yeteneği sunuluyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ FOTOĞRAFÇILIK VE MEDIATEK İŞLEMCİ

Motorola'nın Fotoğraf Geliştirme Motoru, Moto AI ile birlikte çalışarak çekimleri otomatik olarak iyileştiriyor; ince ayrıntıları düzeltiyor, gürültüyü azaltıyor ve görüntülere daha profesyonel bir görünüm kazandırıyor.

Pro modelinde ayrıca, herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlayan Grup Çekimi gibi yeni AI özellikleri ve videolar için de pozlama, renk doğruluğu, netlik ve ses iyileştirmeleri sunan yapay zeka destekli geliştirmeler bulunuyor.

Performans tarafında Motorola bu yıl bir değişikliğe giderek Qualcomm yerine MediaTek işlemcileri tercih etti.

Edge 60 Pro, MediaTek Dimensity 8350 Extreme yonga setiyle gelirken, standart Motorola Edge 60 modelinde MediaTek Dimensity 7300 bulunuyor.

Her iki telefon da 8 GB veya 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor.

Batarya konusunda da önemli iyileştirmeler var. Edge 60 Pro, selefindeki 4500 mAh'e kıyasla 6000 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip ve 90W TurboPower hızlı şarjı destekliyor.

FİYATLAR

Yeni Motorola Edge 60 serisi Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Okyanusya gibi belirli bölgelerde piyasaya sürülüyor ancak ABD'de resmi olarak satılmayacak.

Fiyatlandırma henüz resmi olarak açıklanmasa da geçen yılki modellere dayanarak Pro modelinin Avrupa'da 699 euro, standart modelin ise 599 euro civarında olması bekleniyor.