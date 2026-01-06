Motorola'dan yeni üst segment telefon: Signature

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Motorola, yeni Signature serisini tanıtmaya hazırlanırken ünlü teknoloji muhbiri Evan Blass cihazın tüm teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Resmi lansman öncesinde sızdırılan bilgiler, telefonun donanım özellikleriyle üst segmente iddialı bir giriş yapacağını gösteriyor.

ÜST DÜZEY PERFORMANS VE EKRAN

Cihazın kalbinde Snapdragon 8 Gen 5 işlemci yer alırken bu güce 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama birimi eşlik ediyor.

Ön tarafta ise 2780 x 1264 piksel çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inçlik LTPO AMOLED ekran, Gorilla Glass Victus 2 teknolojisiyle korunuyor.

50 MP ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNDE ÜÇLÜ KAMERA

Telefonun arka kısmında Sony LYTIA 828 sensörlü ana kamera, 3x optik zoom sunan periskop lens ve ultra geniş açılı lensin tamamı 50 MP çözünürlük değeriyle geliyor.

Özçekim tutkunları için ise ekranın ön yüzünde yine 50 MP çözünürlüğünde ve ultrasonik parmak izi okuyucu destekli bir kamera sistemi bulunuyor.

IP69 ve IP68 dayanıklılık sertifikalarına sahip model, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5200 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor.

7 YIL GÜNCELLEME SÖZÜ

Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan Motorola Signature için kullanıcılara tam 7 yıl boyunca yazılım ve güvenlik güncellemesi desteği verilecek.