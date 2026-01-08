200 MP kameralı ilk iPhone modelinin çıkış tarihi belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Android dünyasında giderek yaygınlaşan yüksek çözünürlüklü sensörleri bir süredir test ettiği bilinen Apple'ın, bu teknolojiyi ne zaman kullanacağı konusundaki belirsizlik ortadan kalkıyor.

Morgan Stanley'nin raporu, teknoloji devinin kararını verdiğini ve devasa kamera güncellemesi için 2028 yılını işaretlediğini ortaya çıkardı.

HEDEF 2028: iPHONE 21

Apple'ın, ilk iPhone'un piyasaya sürülmesinin 20. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2027 yılında "iPhone 20" modelini çıkarması bekleniyor.

Bu isimlendirme stratejisine göre, 200 megapiksel kameranın ilk kez kullanılacağı 2028 modelinin "iPhone 21" adını alması beklentiler arasında.

SENSÖRLER SAMSUNG'DAN

Yeni nesil yüksek çözünürlüklü sensörün tedarikçisi olarak Samsung işaret ediliyor. Henüz detayları netleşmemiş olsa da bu sensörün Samsung tarafından ABD'de üretilebileceği konuşuluyor.

200 MP çözünürlüğün ilk etapta serinin en güçlüsü olan iPhone 21 Pro Max modelinde ve muhtemelen Pro modelinde kullanılması neredeyse kesin.