Samsung, 2026 OLED TV serisini tanıttı: İşte özellikleri

Samsung, yeni yıl için hazırladığı televizyon serisini tanıtırken OLED kategorisindeki model sayısını artırarak ürün gamını genişletti.

Şirket, geçen yıla kıyasla bir fazla seçenek sunarak toplamda dört farklı OLED modeliyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

SIRA DIŞI TASARIMIYLA S99H ZİRVEDE

Markanın bu yılki amiral gemisi olan S99H, ekranın etrafını çevreleyen şık metal çerçevesiyle son dönemdeki çerçevesiz tasarım trendinden ayrışıyor.

Geçen yılın tepe modeline göre yüzde 35 daha parlak olan cihaz, 4K çözünürlük ve 165Hz değişken yenileme hızı sunuyor.

Serinin 55, 65 ve 77 inçlik versiyonlarında Samsung Display'in QD-OLED panelleri kullanılırken, 83 inçlik modelde LG Display üretimi Tandem W-OLED paneller tercih edilmiş durumda.

Ayrıca yeni modellerde yansımayı önleyen Glare Free 3.0 teknolojisi ve kablosuz bağlantı kutusu One Connect desteği de var.

HER SEGMENTE UYGUN MODELLER

Sıfır boşluklu duvar montajına sahip S95H ve orta segmentteki S90H modelleri, önceki nesillere göre artırılmış parlaklık değerleriyle öne çıkıyor.

Serinin en uygun fiyatlı üyesi olan S85H ise tamamen LG kaynaklı W-OLED panellerle donatılarak giriş seviyesinde konumlanıyor.

Eclipsa Audio ve HDR10+ Advanced formatlarını destekleyen televizyonlar, oyuncular için yapay zeka destekli oyun modları ve HDMI 2.1 bağlantı noktalarıyla geliyor.

7 YIL GÜNCELLEME DESTEĞİ

Tizen OS 10.0 işletim sistemiyle çalışan tüm yeni modeller için Samsung tarafından yedi yıl boyunca yazılım güncellemesi verileceği açıklandı.



