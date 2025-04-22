Motorola'nın telefon dışındaki bir sonraki ürünleri sızdırıldı

Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarında aktif bir rol oynayan Motorola, ürün yelpazesini giyilebilir teknoloji alanında genişletmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Şirketin sadece telefonlarla değil, aynı zamanda akıllı saatler ve kulaklıklar gibi aksesuarlarla da ilgilendiği biliniyor ve bu alandaki yeni ürünleri merakla bekleniyordu.

Yakın zamanda sızdırılan görseller, Motorola'nın iki yeni giyilebilir cihaz üzerinde çalıştığını ortaya koydu: Motorola Loop adlı kablosuz kulaklıklar ve Motorola Watch Fit isimli bir akıllı saat.

Bu sızıntılar, her iki ürünün de resmi duyurusunun çok yakında yapılabileceğine işaret ediyor.

KÜPE TASARIMLI MOTOROLA LOOP KULAKLIKLAR

Sızdırılan görseller arasında özellikle Motorola Loop kulaklıklar, alışılmışın dışındaki tasarımlarıyla öne çıkıyor.

C şeklinde bir köprü tasarımına sahip olan bu kulaklıklar, adeta şık birer küpeyi andırıyor ve hem sıra dışı hem de zarif bir görünüm sunuyor.

Kaynaklara göre, Motorola Loop açık kulak dinleme deneyimi sunmak üzere tasarlandı.

Bose tarafından desteklenen bu kulaklıkların Moto AI özelliklerini de destekleyeceği belirtiliyor.

Görsellerde dikkat çeken bir diğer detay ise kulaklıkların iki ucunu birleştiren bant üzerinde Swarovski kristallerine benzeyen işlemelerin bulunması.

APPLE WATCH BENZERİ MOTOROLA WATCH FIT

Motorola Watch Fit akıllı saate gelince, sızdırılan görseller Apple Watch'a oldukça benzeyen bir tasarımı ortaya koyuyor. Biraz kalın bir kasaya sahip olduğu görülen akıllı saatin sağ tarafında büyük bir düğme bulunuyor.

Motorola Watch Fit'in çeşitli aktivite takip ve sağlık ölçüm özellikleriyle donatılması bekleniyor, ancak sızıntılarda onu rakiplerinden ayıracak belirgin bir özellikten bahsedilmiyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYAT BİLİNMİYOR

Ne yazık ki, hem Motorola Loop kulaklıkların hem de Motorola Watch Fit akıllı saatin çıkış tarihi veya fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Ancak sızıntıların yoğunlaşması, Motorola'nın bu yeni ve şık giyilebilir cihazlarını tanıtmak için çok fazla beklemeyeceğini düşündürüyor.