MrBeast, Elon Musk ve daha fazlası: TikTok'un ABD'deki durumu ne olacak

Haber Merkezi

TikTok'un 19 Ocak 2025'te ABD'de yasaklanacak olması gündemde büyük yer tutarken, platformun kaderi belirsizliğini koruyor.

Bu belirsizlik ortamında ünlü YouTuber MrBeast, TikTok'u satın almak için harekete geçti.

MRBEAST'TEN TİKTOK'U KURTARMA PLANI

MrBeast, TikTok hesabından paylaştığı bir videoda, bir grup milyarderle görüşerek TikTok'u satın almak için bir teklif hazırladığını duyurdu.

"TikTok, işimizi ciddiye alıyoruz" diyen MrBeast, "Platformu satın almak istiyoruz. Amerika TikTok'u hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"BANA MASADA BİR YER VERİN"

MrBeast, TikTok'un ABD operasyonlarını devralmak için ByteDance'e çağrıda bulunarak, "Bana masada bir yer verin, bu platformu kurtarayım." dedi.

ELON MUSK İDDİALARI

Çin, TikTok'un ABD'deki yasağının ardından yeni bir strateji geliştirmeye başladı.

Bloomberg'in haberine göre; Çin hükümeti, TikTok'un ABD operasyonlarının Elon Musk'a satılmasını değerlendiriyor.

Bu satışın, Çin'in yeni ABD yönetimiyle ilişkilerini geliştirme stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

TİKTOK'TAN YALANLAMA

TikTok, Bloomberg'in haberini yalanladı. Şirket sözcüsü, haberi "tamamen kurgu" olarak nitelendirdi.

Bloomberg'in haberinde, Çin hükümetinin TikTok üzerindeki etkisine de dikkat çekildi.

Bazı kullanıcılar, TikTok'u Elon Musk yerine MrBeast'in satın almasını tercih ettiklerini belirtti.

19 OCAK'TA RESMEN YASAKLANACAK

ABD'de 170 milyon kullanıcıya ulaşan TikTok'un faaliyetleri, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek federal bir yasak nedeniyle durdurulabilir.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çin merkezli ByteDance'in sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu, son dakika bir erteleme olmaması durumunda ABD'deki operasyonlarını askıya almayı planlıyor.

Yüksek Mahkeme, TikTok'un kapatılmasına ilişkin nihai kararını pazar günü vermeyi hedefliyor. Nisan 2024’te kabul edilen yasa, TikTok’un ABD'de yeni indirilmesini engellemek ve Apple ile Google gibi teknoloji şirketlerinin platforma destek sunmasını yasaklamayı amaçlıyor.

TikTok'u daha önce indiren kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebileceği belirtilse de yasağın uygulamaların bakımını ve güncellenmesini engellemesi bekleniyor. TikTok, kullanıcılara verilerini indirebilmeleri için bir seçenek sunmayı planlıyor.

DONALD TRUMP'IN KARARI BEKLENİYOR

TikTok’un geleceği, siyasi tartışmalara neden olmuş durumda. Başkan Joe Biden, mevcut yasaya müdahale etmeyi planlamadığını belirtirken, göreve yeni başlayacak olan Başkan Donald Trump’ın yasağı geçici olarak ertelemek için yürütme emri çıkarmayı düşündüğü bildirildi.

Trump’ın ekibinden bir yetkili, "TikTok harika bir platform, ancak kullanıcı verilerini koruyarak çözüm bulmalıyız." açıklamasında bulundu.

TikTok, ABD’deki yasağın dünya genelindeki kullanıcıları da etkileyebileceği konusunda uyardı.

Şirket, platformu destekleyen ABD merkezli servis sağlayıcıların hizmet sunamayacağını belirtti.

Bu durum, diğer ülkelerdeki milyonlarca TikTok kullanıcısının da platforma erişememesine neden olabilir.

TikTok’un avukatları, yasağın ifade özgürlüğünü ihlal ettiği ve yasanın ertelenmesi gerektiği görüşünde. ByteDance, Yüksek Mahkeme’den en azından bir gecikme kararı çıkmasını talep ediyor.