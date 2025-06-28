MSB, PİRANA'nın hedefi vuruş anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı PİRANA’nın, TCG ANADOLU’dan havalanan Bayraktar TB-3 ile koordineli şekilde yürütülen testinde hedefi tam isabetle vurduğu anlara dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

MSB’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, PİRANA’nın Türk Deniz Kuvvetleri’ne yeni bir vurucu güç kazandırdığı vurgulandı. Test sırasında, Bayraktar TB-3’ün yönlendirmesiyle hedefe doğru ilerleyen insansız deniz aracı, tam isabetle çarpışarak görevini başarıyla tamamladı.

ÇOK ÇEŞİTLİ GÖREVLERE HAZIR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), düşman gemilerine doğrudan saldırı, üs ve liman bölgelerine sızma, deniz harekâtlarında destek sağlama ve dikkat dağıtma gibi çok yönlü görevlerde kullanılabilecek. Test gösteriminde PİRANA’nın düşük radar görünürlüğü, yüksek isabet oranı ve uyguladığı dinamik-asimetrik manevralarla donanmamıza stratejik katkı sunduğu açıkça görüldü.

Paylaşımda, deniz aracının hedefe çarpma anlarını gösteren etkileyici görüntülere de yer verildi.