Mühendis kardeşlerden yenilikçi tarım çözümü

Makine mühendisi Halil Ercan Altıntaş ve elektrik-elektronik mühendisi ağabeyi Erkan Altıntaş, topraksız tarımda verimi artırıp üretim sürecini kolaylaştıran yerli ve milli bir otomasyon sistemi geliştirdi.

BİR VİDEOYLA GELEN YOLCULUK

Yurt dışında topraksız tarımla ilgili izledikleri bir videodan etkilenen Altıntaş kardeşler, evde yaptıkları küçük denemelerle çalışmaya başladı. Zamanla sistemi geliştirerek, uzaktan kontrol edilebilen otomasyon altyapısını kurdu.

TARIM FUARINDA TANITILDI

Altıntaş kardeşlerin raflı ekim yöntemiyle çalışan sistemi, Erzurum’da 21 ülkeden katılımla gerçekleşen Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında sergilendi. Sistem, bitkilere ihtiyaç duydukları su ve besini pompa mekanizmasıyla damlama yöntemiyle ulaştırıyor.

"BİTKİYE TÜM İHTİYACINI SAĞLIYORUZ"

Yazılımını kendi geliştirdiğini söyleyen Erkan Altıntaş, sistemi şöyle anlattı:

Tam kapalı ortamda nem, karbondioksit ve diğer tüm parametreleri kontrol ediyoruz. Bitkiye ihtiyacı olan tüm vitaminlerle birlikte ışığı da veriyoruz. Böylece maksimum ve optimum büyüme sağlanıyor.

AR-GE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Altıntaş, sistemi sürekli geliştirdiklerini belirterek, “Uzaktan izleme yazılımlarımız var. Bitkide oluşan sorunları anında tespit edip müdahale edebiliyoruz. Amacımız, çiftçilerimizin bu verimli yöntemi kullanarak hem ülkemizin kalkınmasına hem de dünya çapında tarımda söz sahibi olmamıza katkı sunması” dedi.

ZİRAİ İLAÇSIZ, YÜKSEK VERİMLİ ÜRETİM

Makine mühendisi Halil Ercan Altıntaş ise özel olarak ürettikleri LED lambalar sayesinde bitkilerin ışık ihtiyacını karşıladıklarını belirtti:

Bu sistemle yıl boyu aynı sıcaklık ve nemde üretim yapabiliyoruz. Verim, geleneksel yöntemlere göre yüzde 30-40 daha yüksek. Ayrıca zirai ilaç kullanmadan sağlıklı üretim yapabiliyoruz.

SUYUN YÜZDE 95'İ GERİ KAZANILIYOR

Mersin’deki AR-GE tesislerinde otomatik çalışan sistemin, su tasarrufu konusunda da avantaj sağladığını aktaran Altıntaş, “Sistemde kullanılan suyun ve besinin yüzde 95’ini geri kazanıyoruz. Böylece su sıkıntısı olsa bile üretimden ödün vermiyoruz. Üreticiye düşük maliyetli, kaliteli ve ilaçsız üretim imkânı sunuyoruz” diye konuştu.