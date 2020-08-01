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    NASA astronotlarının Dünya yolculuğu bu gece başlayacak

    Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley, bu gece 24 saatlik Dünya'ya dönüş yolculuğuna çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2020 - 11:23
    • Güncelleme : 01.08.2020 - 11:23
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    NASA astronotlarının Dünya yolculuğu bu gece başlayacak

    Geçtiğimiz haftalarda, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan NASA astronotları, istasyondaki çalışmalarına devam ediyor.

    YARIN DÜNYA'YA DÖNÜYORLAR

    Crew Dragon ile istasyona giden astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, 2 Ağustos'ta görevlerini tamamlayarak Dünya'ya dönecek. Astronotların dönüş yolculuğu bu gece 02:30'da başlayacak.

    nasa

    CREW DRAGON İSTASYONDAN AYRILACAK

    Astronotlar Bob Behnken ve Doug Hurley, yaklaşık 2 aydır Uluslararası Uzay İstastyonu'na kenetlenmiş bir şekilde duran Crew Dragon kapsülüne binecek ve kapsül bu gece 02.30 civarında istasyondan ayrılacak.

    Astronotların 2 Ağustos saat 21:45 civarında, Atlantik Okyanusu'na yakın bir yere iniş yapması bekleniyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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