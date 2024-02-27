NASA astronotlarının gözdesi! Nemrut Krater Gölü uzaydan fotoğraflandı Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut'un NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.

İHA

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, güzelliğiyle büyülüyor.

Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut Krater Gölü, NASA astronotlarının da gözdesi olmuş durumda..

Uzaydan Nemrut

NASA astronotları Nemrut'un uzaydan fotoğrafını çekti.

"Harika bir kaldera"

Fotoğraf, NASA'nın resmi X hesabından şu notla yayınlandı:

Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir NASA astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor.

Fotoğraf büyük beğeni topladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)