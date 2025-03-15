NASA, en hızlı gezegen sistemini keşfetmiş olabilir

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Evrenin derinliklerinde, olağanüstü bir hızla hareket eden bir yıldız sistemi keşfedildi. NASA'nın yaptığı araştırmalar, bu sistemin bilinen en hızlı öte gezegen sistemine ev sahipliği yapıyor olabileceğini gösteriyor.

Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan bu sistem, saatte 1.2 milyon mil (saniyede 540 kilometre) gibi inanılmaz bir hızla hareket ediyor.

Bu keşif, öte gezegenlerin evrimi ve galaksilerin dinamikleri hakkında yeni ufuklar açıyor. Evrende rekor kıran hız ile hareket eden bu sistem bilim insanlarını heyecanlandırıyor.

HIZLI SİSTEM NASIL KEŞFEDİLDİ

Bu olağanüstü sistem, ilk olarak 2011 yılında, Astrofizikte Mikro Mercek Gözlemleri (MOA) projesi kapsamında Yeni Zelanda'daki Mount John Gözlemevi'nde yapılan araştırmalar sırasında tespit edildi.

Kütle çekimsel mikro merceklenme yöntemi kullanılarak yapılan gözlemlerde, iki cismin uzayda olağanüstü bir hızla hareket ettiği fark edildi. Ancak, bu cisimlerin ne olduğu ve gerçek kütleleri hakkında o dönemde kesin bir bilgi edinilemedi.

Yıllar sonra, Hawaii'deki Keck Gözlemevi ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia uydusundan elde edilen verilerle yapılan yeni araştırmalar, bu gizemli cisimlerin bir yıldız ve ona eşlik eden bir öte gezegen olduğunu ortaya koydu.

Yapılan hesaplamalar, yıldızın saatte 1.2 milyon mil hızla hareket ettiğini gösterdi. Bu hız, Güneş Sistemi'nin galaksideki ortalama hızının iki katından fazla.

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ VE İÇERDİĞİ SIRLAR

Araştırmacılar, bu sistemin Samanyolu Galaksisi'nin merkezinden yaklaşık 24 bin ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu belirledi.

Yıldızın, galaksinin kaçış hızını aşacak kadar hızlı hareket ediyor olabileceği düşünülüyor. Eğer bu doğruysa, yıldızın galaksiler arası uzaya doğru yol aldığı anlamına geliyor. Ancak, bu yolculuğun tamamlanması milyonlarca yıl sürecek.

Sistemdeki öte gezegenin, süper-Neptün sınıfında bir gezegen olduğu tahmin ediliyor. Yıldızın etrafında, Venüs ile Dünya'nın yörüngeleri arasında kalacak bir mesafede döndüğü düşünülüyor. Bu keşif, hiper hızlı yıldızların yörüngesinde dönen ilk gezegen olma özelliğini taşıyor.

Bilim insanları, bu sistemin gerçek doğasını ve dinamiklerini daha iyi anlamak için gelecekte daha detaylı gözlemler yapmayı planlıyor.