NASA, Güneş Sistemi’ndeki gizemli ziyaretçinin ışık sızdırdığını keşfetti

Güneş Sistemi’nin merkezine doğru ilerleyen yıldızlararası cisim hakkında yeni bulgular elde edildi.

Yapılan gözlemlerde, 3I/ATLAS olarak adlandırılan bu gizemli yapının ışık sızdırdığı belirlendi.

3I/ATLAS, GÜNEŞ SİSTEMİ’NE GELEN ÜÇÜNCÜ ZİYARETÇİ

Geçtiğimiz ay keşfedilen 3I/ATLAS, şimdiye kadar Güneş Sistemi’ne dışarıdan gelen üçüncü ziyaretçi olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanlarının çoğu bu ziyaretçinin kuyruklu yıldız olduğunu düşünse de Harvardlı astronom Avi Loeb ve ekibi bunun uzaylılara ait bir teknoloji olabileceğine inanıyor. Loeb, bu cismin akıllı bir uygarlık tarafından gönderilmiş olabileceği ihtimalini göz ardı etmemek gerektiğini savunuyor.

Harvardlı astronom ayrıca, cismin kuyruklu yıldıza benzemediğini iddia ediyor. Ancak cisimden ışık sızması, bunun gerçekten de bir kuyruklu yıldız olduğu anlamına gelebilir.

HUBBLE’IN KEŞFİ

NASA’nın emektar Hubble Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemler, cismin Güneş’e doğru hareket ederken ön kısmında bir ışık parıltısı olduğunu gösteriyor.

Bu parıltının bir kuyruklu yıldızın çekirdeğini çevreleyen “koma”dan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Koma, kuyruklu yıldızların arkasında kuyruk oluşturan gaz ve toz bulutuna deniyor.

Öte yandan teleskop verilerinde tipik bir kuyruklu yıldız kuyruğuna rastlanmadı. Bilim insanları, tozların cismin Güneş’e bakan yüzeyinden buharlaştığını ve bu yüzden tipik bir kuyruk görülemediğini belirtiyor.

LOEB: PARLAKLIK, ÇEKİRDEKTEN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR

Loeb ve meslektaşları ise gözlemlenen bu parlaklığın cismin çekirdeğinden kaynaklanıyor olabileceğini ve dolayısıyla boyutunun sanılandan daha küçük olduğunu öne sürüyor.

Loeb iki ihtimalden bahsediyor. İlk ihtimale göre 3I/ATLAS radyoaktif maddeler açısından zengin, bir süpernova çekirdeğinin nadir bir parçası olabilir. İkinci ihtimale göre ise nükleer enerjiyle çalışan bir uzay aracı olup, yüzeyine yolculuğu sırasında yapışan tozları yayması.

Loeb, süpernova ihtimalinin “çok düşük olasılık” taşıdığını, uzay aracı ihtimalinin ise daha güçlü kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca cismin alışılmadık yörüngesinin (Dünya ve Jüpiter’e şüpheli biçimde yakın geçişler yapması ve tipik bir kuyruklu yıldız kuyruğu göstermemesi) kuyruklu yıldız teorisine gölge düşürdüğünü savunuyor.

3I/ATLAS, BU SONBAHARDA MARS’A YAKIN GEÇECEK

Cisim bu sonbaharda Mars’a oldukça yakın geçecek. Bu yakınlaşma, gökbilimcilere cismin yapısını daha yakından inceleme fırsatı sunacak.

Loeb, NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter uydusunun bilimsel enstrümanlarının bu nadir ziyaretçiye çevrilmesini öneriyor.

NASA’daki bilim insanları da bu fikre sıcak bakıyor. Futurism’e göre, Loeb, “Bu sabah HiRISE ekibini, Ekim 2025’in ilk haftasında kameralarını 3I/ATLAS’a yönlendirmeleri için teşvik ettim. Olumlu yanıt verdiler” dedi.