NASA, tarihin en güçlü kara delik patlamalarını tespit etti

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve yer tabanlı teleskoplardan gelen verileri birleştiren bilim insanları, Büyük Patlama'dan bu yana gözlemlenen en parlak kara delik patlamalarından üçünü keşfettiklerini duyurdu.

Bu devasa parlamalar, uykuda olan süper kütleli kara deliklerin, Güneş'in kütlesinin on katına varan büyüklükteki yıldızları yutmasıyla meydana geldi.

UYKUDAKİ DEVLERİN GİZLİ ŞÖLENİ

"Aşırı nükleer geçişler" olarak adlandırılan bu nadir olaylar, normalde tespit edilemeyen en büyük süper kütleli kara delik'leri gözlemlemek için tek yol olarak görülüyor.

"Barbie" lakaplı olayda olduğu gibi, bir yıldızın parçalanmasıyla ortaya çıkan ışık, aylarca sürerek bilim insanlarına eşsiz bir gözlem fırsatı sundu.

GELECEĞİN TELESKOPLARI İÇİN BİR YOL HARİTASI

Bu patlamalardan yayılan ışık, evren genişledikçe kızılötesi dalga boylarına kayıyor. Bu durum, NASA'nın yakında fırlatacağı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun, evrenin şafağındaki benzer kara delik olaylarını tespit etmesi için mükemmel bir fırsat sunuyor.