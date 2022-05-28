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    NASA, yelkenli gemilerle Güneş'e gitmek istiyor

    NASA, yelkenli gemilerle Güneş'e gitmek istiyor

    NASA, Difraktif Güneş Yelkeni isimli yeni bir proje ile gelecekte Güneş'i ziyaret etme planları yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 12:54
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    NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çımıştı.

    Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan ve Güneş'in dış atmosferinin içine girmeyi başaran Paker aracı, gelecekte yerini başka araçlara bırakacak.

    NASA'nın Güneş'e ulaşma planları

    NASA, bir gösteri görevi için yeni bir güneş yelken sistemi geliştirme planlarını açıkladı. Difraktif Güneş Yelkeni olarak adlandırılan proje, NASA Yenilikçi Gelişmiş Konseptler (NIAC) programının üçüncü aşamasından başarıyla geçti.

    Bu proje, güneş yelkenleriyle çalışan bir uzay aracı ile gelecekte Güneş'e ulaşma hayalini içeriyor.

    parker

    NASA, günümüz teknolojisiyle imkansız bir görev olan güneşin kutuplarını keşfetmek için bu teknik ile yeni bir uzay aracı göndermeyi planlıyor.

    NASA, bu hedefi gerçeğe dönüştürmek için araştırmacılara 2 milyon dolar kaynak sağlayacak.


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