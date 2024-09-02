NASA'dan bir ilk: Dünya'nın çevresindeki elektriksel alan ilk kez ölçüldü NASA 60 yılın ardından Dünya'yı çevreleyen elektriksel alanı tespit etti. Bilim insanları, bu alanın yer çekimi ve manyetik alan kadar önemli olduğunu söylüyor.

Haber Merkezi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uzay araştırmalarında çığır açan bir keşfe imza attı.

Yıllar süren çalışmaların ardından, Dünya'yı çevreleyen elektriksel alan ilk kez doğrudan ölçüldü.

Bilim insanları, bu alanın gezegenimiz için yer çekimi ve manyetik alan kadar önemli olduğunu belirtiyor.

DÜNYA'NIN GÖRÜNMEZ KALKANI

Dünya'yı çevreleyen bu elektriksel alan, aslında uzun yıllardır teorilerde yer alıyordu.

Ancak, ilk kez bu kadar net bir şekilde gözlemlenebilmesi bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

Bu alanın, atmosferimizin üst katmanlarında bulunan yüklü parçacıklardan oluştuğu düşünülüyor.

1960'lardan bu yana, Dünya'nın etrafında bir elektriksel alanın bulunduğu öne sürülüyordu.

Atmosferdeki atomların 250 kilometreye kadar yükseklikte negatif yüklü elektronlara ve pozitif yüklü iyonlara ayrışması nedeniyle ambipolar alanının bu yükseklikte başladığı tahmin ediliyordu. Ancak bu alanın varlığı bugüne kadar kanıtlanamamıştı.

NASA'nın Endurance görevinden araştırmacılar, Kuzey Kutbu yakınlarından fırlatılan bir roketle ilk kez ambipolar alanı tespit edip kuvvetini ölçtü.

Mayıs 2022'de Svalbard'dan fırlatılan roket, 768 kilometre yüksekliğe çıkarak 19 dakika sonra Grönland Denizi'ne düştü.

Araç, yaklaşık 518 kilometre yükseklikte elektrik potansiyelinde 0,55 voltluk bir değişim kaydetti.

Endurance görevinden bilim insanları, ambipolar alanın atmosferi henüz bilinmeyen şekillerde de etkiliyor olabileceğini ifade ediyor.

Ayrıca, bu tür bir alanın Mars ve Venüs gibi gezegenlerde de bulunabileceği düşünülüyor.