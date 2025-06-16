NASA'dan yeni araç: Gezegenlerin iç yapısı haritalanacak

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NASA, çeşitli gök cisimlerini keşfetmek için Yerçekimi Görüntüleme Radyo Gözlemcisi (GIRO) adını verdiği devrim niteliğinde yeni bir araştırma aracı üzerinde çalışıyor.

Bu teknoloji, uzak dünyaların iç kısımlarını ve yapılarını daha önce benzeri görülmemiş bir hassasiyetle haritalamayı vadediyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

NASA GIRO, pille çalışan küçük bir radyo sondası ve onu taşıyan ana uzay aracından oluşuyor. Sonda ve ana uzay aracı hedef gök cisminin etrafında birlikte dönerken, gövdenin yerçekimi alanındaki küçük değişiklikler her ikisinin de yörüngesinde minik oynamalara neden oluyor.

Bilim insanları, bu iki araç arasındaki radyo sinyallerindeki bu küçük değişiklikleri (Doppler izleri) inceleyerek, gök cisimlerinin iç yapılarını ve dinamiklerini yüksek hassasiyetle çıkarabiliyor.

Bu, bir gezegenin veya uydunun çekirdeğini, kabuğunu ve potansiyel yeraltı okyanuslarını anlamak için hayati önem taşıyor.

GIRO'nun geleneksel yer tabanlı radyometrik izleme yöntemlerinden 10 ila 100 kat daha iyi doğruluk sağlaması bekleniyor.

Bu hassasiyet seviyesi, gök cisimlerinin bileşimlerini, oluşum tarihlerini ve potansiyel jeolojik aktivitelerini anlamak için yeni bir pencere açacak.

Proje ekibi, bütçesel ve politik kısıtlamalara bağlı olarak GIRO'nun bir ila üç yıl içinde gerçek bir gezegen misyonuna entegre edilebileceğini belirtiyor.

Bu teknoloji, gelecekte asteroitleri, uyduları veya öte gezegenleri hedef alan misyonlarda kullanılabilir.