NASA'nın 3 boyutlu gökyüzü haritalama uydusu 2025'te fırlatılacak

Haber Merkezi

NASA, evrenin sırlarını çözmek için yeni bir misyona hazırlanıyor. SPHEREx adlı bu yeni uzay teleskobu, gökyüzünü 3 boyutlu olarak haritalayacak ve evrenin oluşumu, galaksilerin evrimi ve yaşamın kökenleri hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

SPHEREx, kompakt bir araba büyüklüğünde bir gözlemevi. Görevi, gezegenimizden görülebilen milyonlarca yıldızı ve galaksiyi her yönden taramak.

Bu tarama, evrenin erken dönemlerine ışık tutarak, Büyük Patlama'dan hemen sonraki anları anlamamıza yardımcı olacak.

SPHEREx, aynı zamanda evrende gizli kalmış galaksileri ve nesneleri de ortaya çıkaracak. Bu sayede, evrenin yapısı ve evrimi hakkında daha kapsamlı bir bilgiye sahip olacağız.

YAŞAMIN İZLERİNİ ARAŞTIRACAK

SPHEREx'in bir diğer önemli görevi ise yaşamın yapı taşlarını aramak. Teleskop, galaksimizde karbondioksit ve su gibi yaşam için gerekli bileşenleri arayacak.

Bu araştırmalar, evrende yaşamın ne kadar yaygın olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.

SPHEREx, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılacak. Fırlatma tarihi Şubat 2025 olarak belirlendi.

SPHEREx, iki yıllık bir görev süresine sahip. Bu süre zarfında, gökyüzünün 3 boyutlu haritasını çıkaracak ve evrenin gizemlerini çözmek için önemli veriler toplayacak.