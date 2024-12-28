NASA'nın aracı, Güneş'e tarihi yakın geçişini başarıyla tamamladı

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NASA'nın Parker Güneş Sondası, Güneş'e yaptığı tarihi yakın geçişinden sağ çıkmayı başardı.

24 Aralık'ta Güneş yüzeyine sadece 6,1 milyon kilometre uzaklıktan geçen sonda, 980 santigrat derece sıcaklığa ve saatte 690 bin kilometre hıza dayanarak görevini tamamladı.

PARKER, EVE HABER GÖNDERDİ

NASA, sondanın güvenli bir şekilde Dünya'ya sinyal gönderdiğini duyurdu. 26 Aralık gecesi alınan sinyal, sondanın Güneş'e yaptığı tehlikeli yolculuktan sağ kurtulduğunu ve normal şekilde çalıştığını gösteriyor.

Sondanın, 1 Ocak'ta daha detaylı bir durum güncellemesi göndermesi bekleniyor. Bu güncelleme, sondanın Güneş'e yakın geçişi sırasında topladığı bilimsel veriler hakkında bilgi verecek.

Parker Güneş Sondası, 24 Aralık'ta Güneş yüzeyine 6,1 milyon kilometre yaklaşarak tarihteki en yakın Güneş geçişini gerçekleştirdi.

Bu, insanlık tarihinde bir uzay aracının Güneş'e en yakın mesafeden geçtiği an oldu.

GÜNEŞ HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Parker Güneş Sondası, Güneş'in dış atmosferi olan koronanın neden yüzeyden daha sıcak olduğu gibi uzun süredir merak edilen sorulara cevap bulmayı hedefliyor.

Sonda, ayrıca güneş rüzgarları ve güneş fırtınaları hakkında da veri topluyor.