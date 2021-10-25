NASA'nın elektrikli uçağı, 2022'de ilk uçuşunu yapacak

Yeni gelen bilgilere göre NASA, elektrikli uçağı X-57 Maxwell'in ilk test uçuşunu gelecek yıl gerçekleştirecek.

Son yıllarda hava kirliliğinin artması nedeniyle artık sıfır emisyonlu taşıtlar hayatımıza girmeye başladı. Otomobillerde karşımıza çıkan elektriklenme süreci, gelecekte hava taşıtlarına da sıçrayacak.

Elektrikli uçaklar konusunda birçok şirket şimdiden çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri de ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA).

İLK UÇUŞ 2022'DE

NASA, gelecek yıl Kaliforniya'daki Mojave çölünde, yeni nesil elektrikli uçaklarla ilgili çalışmalarda aşama kaydetmeyi planlıyor.

Yaklaşık 10 yıldır elektrikle çalışan bir uçak üretmek için çalışan NASA, X-57 Maxwell isimli uçağın ilk test uçuşunu gelecek yıl gerçekleştirecek.

X-57 Maxwell'in gelişimi, beş yıl önce NASA mühendislerinden oluşan bir ekibin bir İtalyan Tecnam P2006T'yi yalnızca pil gücüyle çalışacak şekilde dönüştürmek istemesiyle başladı.

Ekip; yakın zamanda Kaliforniya'daki Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'nde yüksek voltajlı fonksiyonel yer testlerine başladı.

NASA Başkanı Bill Nelson, uçağın "fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmak, daha az kirlilik ve maliyet için" geliştirildiğini söyledi.

X-57 MAXWELL TEKNİK DETAYLAR

NASA'nın konsept görüntülerinde görüldüğü gibi X-57 Maxwell, tamamlandığında ortalama uçaklardan daha ince kanatlara sahip olacak. Bunun nedeni ise uçağın dikey iniş ve kalkış (eVTOL) yapabilmesi.

Uçağın her iki kanadında da yerden yükselmesine yardımcı olmak için pervaneli altı elektrik motoru bulunuyor. Ayrıca uçak, uçabilmek için kanatlarının ucundaki iki büyük motordan güç alacak.





Uçağın havalanmasını sağlayacak kanatlardaki 12 küçük motor kullanılmadığında, sürtünmeyi azaltmak ve menzili artırmak için bu motorlar katlanabilecek.

NASA'ya göre, X-57 yaklaşık 100 mil menzile (160 km) ve saatte 276 kilometre hıza ulaşabilecek. Ayrıca uçak, tek bir şarjla 40 dakika boyunca havada kalabilecek.

EN BÜYÜK SORUN BATARYA AĞIRLIĞI

Şu an için bir Boeing 737 tipi uçağın elektrik kaynağıyla uçabilmesi için kendi büyüklüğünde bir bataryaya sahip olması gerekiyor.

Bu nedenle, elektrikli uçaklarda kullanılan bataryaların ağırlığı menzillerini oldukça düşürüyor.

Bu da şimdilik elektrikli uçakların, geleneksel uçakların yerini almaktan uzak olduğu anlamına geliyor

Joe Biden'ın, ABD'nin küresel ısınma kapsamındaki gezegene salınan emisyonlarını net sıfıra düşürme arayışıyla teşvik edilen NASA, X-57 Maxwell olarak bilinen küçük elektrikli uçak üzerinde çalışmalarına devam ediyor.



