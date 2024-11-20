NASA'nın Mars'taki aracı, etkileyici fotoğraflar gönderdi

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Mars'taki macerasına 2012 yılında başlayan Curiosity, Kızıl Gezegen'in sırlarını çözmek için yaptığı keşif gezilerine devam ediyor.

Son durağı olan Gediz Vadisi'nde bir yıl geçiren Curiosity, bu gizemli bölgeden ayrılmadan önce muhteşem panoramik görüntüler yakaladı.

EŞSİZ BİR MANZARA

Curiosity'nin gönderdiği 360 derecelik panoramik fotoğraflar, Gediz Vadisi'nin eşsiz manzarasını gözler önüne seriyor.

5 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı'nın eteklerinde yer alan bu vadi, Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl bir yer olduğuna dair önemli ipuçları sunuyor.

GİZEMLİ KÜKÜRT TAŞLARI

Gediz Vadisi'ndeki en büyük keşiflerden biri, Curiosity'nin tespit ettiği beyaz renkli kükürt taşlarıydı.

NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) tarafından çekilen önceki görüntülerde fark edilmeyen bu taşlar, Curiosity'nin bölgeye ulaşmasıyla ortaya çıktı.

Curiosity, bir kayanın üzerinden geçerek içindeki sarı kristalleri açığa çıkardı. Yapılan analizler sonucunda bu kristallerin saf kükürt olduğu anlaşıldı. Bu keşif, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı.

KÜKÜRTÜN GİZEMİ

Dünya'da kükürt genellikle volkanlar ve sıcak su kaynaklarıyla ilişkilendirilir. Ancak Gediz Vadisi'nde bu tür oluşumları destekleyen bir kanıt bulunamadı. Bu da kükürt taşlarının nasıl oluştuğu sorusunu cevapsız bırakıyor.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) Ashwin Vasavada, "Bir ton veri topladık ve şimdi çözmemiz gereken eğlenceli bir bulmaca var." diyerek kükürt gizeminin bilim insanları için bir meydan okuma olduğunu vurguluyor.

YENİ HEDEF: BOXWORK

Curiosity, Gediz Vadisi'nden ayrıldıktan sonra "boxwork" adı verilen bir bölgeye doğru ilerleyecek.

Mars yüzeyinde örümcek ağına benzer desenler oluşturan bu yapıların, Mount Sharp'ın son su akıntılarıyla taşınan minerallerin kaya çatlaklarında kristalleşmesiyle oluştuğu düşünülüyor.

Boxwork oluşumları Dünya'da da bulunuyor. Ancak Mars'taki boxwork'ün, suyun yok olmaya başladığı dönemde oluşması ve devasa boyutlara ulaşması (10-20 kilometre), onu benzersiz kılıyor.

Bilim insanları, boxwork yapılarının tuzlu sıvı suyun aktığı ve daha sıcak olan yeraltında kristalleşen mineraller içerebileceğini düşünüyor.

Bu tür ortamlar, Dünya'nın erken dönemlerinde mikropların hayatta kalması için uygun olabilir.

Bu nedenle Curiosity'nin boxwork bölgesindeki keşifleri, Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığına dair önemli ipuçları sağlayabilir.

Curiosity, Mars'taki yolculuğuna devam ederken, bizlere Kızıl Gezegen'in gizemlerini çözmeye ve geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye devam edecek.