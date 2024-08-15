Android 15 Beta 4.2 yayınlandı: İşte güncelleme alacak telefonlar Google'ın merakla beklenen Android 15 güncellemesi artık son aşamaya geldi. Şirket, Android 15 Beta 4.2 güncellemesini kullanıma sundu.

Haber Merkezi

Google, geçtiğimiz aylarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.

Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra artık beta aşamasına geçti.

Android 15, geliştirme zaman çizelgesinde artık sona yaklaşıyor. Google, Android 15 Beta 4.2 güncellemesini bazı telefonlar için kullanıma sundu.

Android 15 beta 4.2, çoğu cihaz için "AP31.240617.015" yapı numarasını taşıyor ve yeni güvenlik yamasına ek olarak kamera özellikleriyle ilgili önemli sorunları ele alıyor.

ANDROID 15 BETA 4.2 ALAN TELEFONLAR

Yeni sürüm, ilk olarak Android Beta Programına kayıtlı Pixel telefonlar için (Pixel 6 ve üzeri) kullanıma sunulacak:

Pixel 6

Pixel 6a

Pixel 6 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Android 15 beta ile uyumlu diğer modeller ise şu şekilde:

HONOR Magic 6 Pro

HONOR Magic V2

Vivo X100

iQOO 12

Lenovo Tab Extreme

Nothing Phone (2a)

OnePlus 12

OnePlus Open

OPPO Find N3

Realme 12 Pro+ 5G

Sharp Aquos Sense 8

Tecno Camon 30 Pro 5G

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4