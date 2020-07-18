Ne aldığınızı bilen alışveriş arabası: Dash Carts

Amazon, müşterilerin raflardan ne aldığını takip eden ve kasaya gitmeden otomatik olarak ödeme alabilen bir alışveriş arabası geliştirdi.

Teknolojinin yapay zeka ile birleşmesiyle hayatımızı kolaylaştıran yeni cihazlar karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Daha önce kasiyersiz mağazalarını hayata geçiren perakende devi Amazon, şimdi de Dash Carts adında akıllı market arabası geliştirdi.

SEPETE NE ATTIĞINIZI TESPİT EDİYOR

Dash Charts, sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde müşterilerin sepete ne attığını otomatik olarak kaydediyor ve alışveriş tutarını kullanıcının Amazon hesabına yansıtıyor.

Yeni teknolojiyi kullanmak isteyenlerin bu yüzden bir Amazon hesabına ve akıllı telefona sahip olması gerekiyor.

Kullanıcı isterse daha önceden hazırladığı alışveriş listesini sepetine yükleyerek, daha fazla ürün almaktan kaçınabiliyor.



Amazon'un, ABD’de zaten alışveriş yapanların ne aldıklarını izlemek için tavanda kameralar ve sensörler kullanan kasiyersiz bir süpermarketi bulunuyor.

Yeni alışveriş sepetlerinin ise ilk defa Los Angeles’ta yıl sonunda Amazon tarafından açılacak bir markette kullanılacağı belirtiliyor.

Akıllı sepetin, marketlerde ödeme sırasında yaşanan uzun kuyrukları tamamen ortadan kaldırması bekleniyor.



