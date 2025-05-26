Neuralink rakibi şirket, bu yıl ilk beyin implantını üretecek

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Valve kurucu ortağı ve CEO'su Gabe Newell, beyin-bilgisayar arayüzleri fikriyle uzun zamandır ilgileniyor.

Newell, bu fikri devretmeye karar vererek, 2019'da sessiz sedasız yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü girişimi olan Starfish Neuroscience'ı bünyesine kattı.

Bu girişim, bu yılın ilerleyen zamanlarında ilk beyin çipini üretme planlarını açıkladı.

STARFİSH NEUROSCIENCE'IN HEDEFLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Starfish'in ilk blog yazısı, henüz tam bir implanttan bahsedilmediğini, ancak beyin aktivitesini kaydetmek ve beyni uyarmak için tasarlanmış özel bir "elektrofizyoloji" çipi üzerinde çalıştıklarını ortaya koyuyor.

Starfish, rakiplerinden daha küçük ve tek bir bölge yerine "birden fazla beyin bölgesine eş zamanlı erişim" sağlayabilen ve pil gerektirmeyen bir implant hedefliyor.

Şirket, normal kayıt sırasında sadece 1,1 miliwatt güç tüketimiyle kablosuz güç iletimiyle çalışabileceğini belirtiyor.

Neuralink'in N1 çipi 1.024 elektrot barındırırken, Starfish'in çipi 32 elektrot noktası ve 16 eş zamanlı kayıt kanalı sunuyor.

Starfish, Parkinson hastalığı gibi sorunları ele almak için beynin birden fazla bölümüne aynı anda bağlanmanın önemli olabileceğini savunuyor.

Şirketin güncellenen internet sitesinde, aynı anda birden fazla beyin implantının yanı sıra, tümörleri hedefli ısıyla yok etmek için bir "hassas hipertermi cihazı" ve nörolojik rahatsızlıkları ele almak için beyin okuyan, robotik olarak yönlendirilen transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) sistemi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.