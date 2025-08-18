Northrop Grumman'ın 6. nesil F/A-XX savaş uçağı ortaya çıktı

ABD'li savunma şirketi Northrop Grumman, ABD Donanması'nın gizli F/A-XX programı için geliştirdiği 6. nesil savaş uçağı konseptine ait yeni bir görsel paylaştı.

Bu yeni görüntü, geleceğin uçak gemisi tabanlı savaş uçağının tasarımına dair önemli ipuçları içeriyor.

GİZLİLİK ODAKLI TASARIM DETAYLARI

Yayınlanan konsept çizimi, şirketin daha önceki YF-23 prototipine benzer şekilde keskin hatlara ve gövdeyle bütünleşik kanat yapısına sahip, gizlilik için optimize edilmiş bir tasarımı gösteriyor.

Üstten monte edilmiş hava girişi ve ağır hizmet tipi iniş takımları, uçağın hem radarda zor tespit edilmek hem de uçak gemisi operasyonları için tasarlandığına işaret ediyor.

F/A-XX PROGRAMININ AMACI

F/A-XX programı, 2030'lu yıllarda mevcut F/A-18 Super Hornet'lerin yerini alacak, uzun menzilli ve çok amaçlı bir avcı uçağı geliştirmeyi hedefliyor.

Uçağın F-35C'den yüzde 25 daha uzun menzile sahip olması, gelişmiş yapay zekâ kullanması ve "Sadık Kanat Adamları" olarak bilinen insansız savaş uçaklarıyla ekip halinde görev yapabilmesi bekleniyor.

Program, bütçe görüşmelerinde kesinti tehdidiyle karşı karşıya kalsa da Northrop Grumman ve rakibi Boeing sözleşmeyi kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Finansmanın devam etmesi halinde kazanan tasarımın 2028 yılına kadar seçilmesi planlanıyor.