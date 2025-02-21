Nothing Phone (3a) Pro Geekbench'te sızdırıldı: İşte özellikleri

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Nothing Phone (3a) Pro'nun Geekbench performans testlerindeki sonuçları, hayal kırıklığı yarattı.

Snapdragon 7s Gen 3 işlemciyle çalışan telefon, Pixel 8a gibi rakiplerine göre daha düşük puanlar elde etti.

GEEKBENCH SONUÇLARI

Nothing Phone (3a) Pro, Geekbench testlerinde şu puanları aldı:

Tek çekirdek: 1181 puan

Çoklu çekirdek: 3302 puan

Bu puanlar, MediaTek işlemcili Nothing Phone (2a)'ya göre daha iyi olsa da Pixel 8a gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

Geekbench sonuçları, telefonun performansının tek göstergesi değil. Ancak, Nothing Phone (3a) Pro'nun diğer özellikleri de orta segment bir telefon için standart seviyede.

RAM: 12 GB

İşletim Sistemi: Android 15

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun kamera özellikleri ise dikkat çekici. 3x optik zoom özelliğine sahip periskop telefoto kamera, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP selfie kamerası ile Nothing Phone (3a) Pro, fotoğrafçılık konusunda iddialı.

TASARIM VE EKRAN

Nothing Phone (3a) Pro, 6.72 inç AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızıyla geliyor. IP64 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ve 5.000 mAh batarya da telefonun özellikleri arasında.

ÇIKIŞ TARİHİ

Nothing Phone (3a) ve (3a) Pro, 4 Mart'ta tanıtılacak.