Nvidia büyük oynuyor: Yeni yapay zeka çipleri tanıtıldı

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Nvidia, yapay zeka devriminin itici gücü olarak, veri merkezi işinde büyük bir başarı elde ediyor.

Şirket, bu başarısını sürdürmek amacıyla, yapay zeka GPU'larının yeni nesillerini tanıttı. Blackwell Ultra GB300 bu yılın ikinci yarısında, Vera Rubin ise gelecek yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek.

Vera Rubin'in performansı, Blackwell Ultra'nın 3,3 katı olarak öngörülüyor. Nvidia, bu yeni çiplerle yapay zeka hesaplamalarında yeni bir standart belirliyor.

BLACKWELL ULTRA: GELİŞTİRİLMİŞ PERFORMANS VE YENİ ÖZELLİKLER

Blackwell Ultra, orijinal Blackwell'in geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Tek bir Ultra çip, Blackwell ile aynı 20 petaflops yapay zeka performansını sunarken, bellek kapasitesi 288 GB HBM3e'ye yükseltildi.

Blackwell Ultra DGX GB300 “Superpod” kümesi ise 300 TB bellekle geliyor. Nvidia, Blackwell Ultra'yı özellikle H100 çipi ile karşılaştırarak, FP4 çıkarımında 1,5 kat artış sağladığını ve yapay zeka akıl yürütmesini önemli ölçüde hızlandırdığını vurguluyor.

Ayrıca, NVL72 kümesi, DeepSeek-R1 671B'nin etkileşimli bir kopyasını H100'ün 1,5 dakikası yerine sadece 10 saniyede çalıştırabiliyor.

VERA RUBIN VE RUBIN ULTRA: GELECEĞİN YAPAY ZEKA GÜCÜ

Vera Rubin ve Rubin Ultra, 2026 ve 2027 yıllarında piyasaya sürülecek ve performansı önemli ölçüde artıracak.

Rubin, 50 petaflop FP4 performansı sunarken, Rubin Ultra ise 100 petaflop FP4 performansı ve 1TB bellekle gelecek.

Rubin Ultra'nın tam bir NVL576 rafı, 15 exaflops FP4 çıkarımı ve 5 exaflops FP8 eğitimi sunacak. Nvidia, bu çiplerle yapay zeka hesaplamalarında yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Nvidia, bu yeni yongaları ve tüm yapay zeka yongalarını, bilişimin geleceği için vazgeçilmez olarak görüyor.

Şirket, yapay zeka talebinin her geçen gün arttığını ve bu talebi karşılamak için sürekli olarak yeni teknolojiler geliştirdiklerini belirtiyor.