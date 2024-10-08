Nvidia CEO’sunun kişisel serveti, en büyük rakibi Intel'i geçti Nvidia CEO’su Jensen Huang, 109 milyar net servetiyle en büyük rakibi Intel'i geride bıraktı.

Haber Merkezi

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar en çok da çip üreticilerine yaradı.

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla yükselmişti.

Şu anda NVIDIA'nın toplam piyasa değeri 3,13 trilyon dolar seviyesinde ve Apple'ın ardından dünyanın en değerli 2. şirketi konumunda.

NVIDIA CEO'SUNUN SERVETİ INTEL'İ GEÇTİ

Dünyanın en zengin iş insanları listesinde hızla yükselen Nvidia CEO’su Jensen Huang, net servetiyle teknoloji dünyasını adeta salladı.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, 109 milyar net servetiyle en büyük rakibi Intel'i geride bıraktı. Intel'in şu andaki piyasa değeri ise 96 milyar dolar seviyesinde.

Intel, ağustos ayında mali sıkıntılarının kamuoyuna duyurulmasının ardından borsada büyük bir darbe almış, şirketin değeri bir gecede 39 milyar dolar azalmıştı.

NVIDIA'nın 10 büyük yöneticisi, sadece son 1 ayda servetlerini 36 milyar dolar artırmayı başardı.

Diğer NVIDIA yöneticileri de bireysel olarak yüz milyonlarca dolar değerinde hisse satışı gerçekleştiriyor.