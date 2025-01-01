NVIDIA GeForce RTX 5090 ve RTX 5080'in fiyatları sızdırıldı

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Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları RTX 5090 ve RTX 5080'in fiyatları, Çin'de bir çevrimiçi mağazada listelendi.

Sızdırılan bilgilere göre, RTX 5090 yaklaşık 2 bin 600 dolardan, RTX 5080 ise 1.370 dolardan satışa sunulacak.

FİYATLARDA ARTIŞ

RTX 5090 ve RTX 5080'in fiyatları, bir önceki nesil RTX 40 serisine göre önemli ölçüde artmış durumda.

Bu artışın nedeni, yeni nesil GDDR7 belleklerin ve gelişmiş üretim süreçlerinin maliyeti olabilir.

RTX 5090 VE RTX 5080'İN ÖZELLİKLERİ

RTX 5090, 18.240 CUDA çekirdeği, 384 bit bellek veri yolu ve 24 GB GDDR7 belleğe sahip olacak. RTX 5080 ise 10.752 CUDA çekirdeği, 256 bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR7 bellekle gelecek.

ÜST SEGMENTTE FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR

Nvidia'nın, özellikle üst segment ekran kartlarında fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Orta ve alt segmentteki modellerin ise AMD ve Intel ile rekabet edebilmek için daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAKINDA

Nvidia'nın RTX 50 serisi ekran kartlarının resmi fiyatlarını ve çıkış tarihlerini, 6 Ocak'ta düzenleyeceği etkinlikte açıklaması bekleniyor.