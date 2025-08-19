NVIDIA, ilk insansı robotlarını kasım ayında tanıtacak

Yapay zekâ çipleriyle teknoloji dünyasına yön veren NVIDIA, rotasını "fiziksel yapay zekâ" olarak adlandırdığı yeni bir alana çeviriyor.

Şirket, üretim ortağı Foxconn ile birlikte geliştirdiği ilk insansı robotlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

KASIM AYINDA SAHNEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Gelen bilgilere göre, NVIDIA'nın insansı robot çözümleri kasım ayında düzenlenecek Foxconn Technology Day etkinliğinde ilk kez sergilenecek.

Bu robotların ilk etapta endüstriyel kullanım için eğitildiği ve Foxconn'un ABD'deki tesislerinde üretileceği belirtiliyor.

BÜYÜK DİL MODELLERİYLE DONATILACAK

Yeni NVIDIA robot platformu, şirketin uzmanlık alanı olan büyük dil modelleri (LLM) ve gelişmiş robotik kontrol sistemleriyle donatılacak.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, fiziksel yapay zekânın üretken yapay zekâdan çok daha geniş bir etkiye sahip olacağını vurguluyor.