NVIDIA, RTX 5000 serisi ekran kartlarının üretimine başladı

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NVIDIA'nın merakla beklenen RTX 5000 serisi ekran kartlarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Çin kaynaklı bir forum sitesi olan Board Channels'da paylaşılan bilgilere göre, NVIDIA'nın üretim odağı RTX 4000 serisinden RTX 5000 serisine kaymış durumda.

RTX 4000 SERİSİ ÜRETİMİ DURDURULUYOR

RTX 4000 serisi GPU'ların üretiminin durdurulma aşamasında olduğu belirtiliyor.

NVIDIA'nın ana üretim hattının yeni nesil GPU'lara odaklandığı ve AD106 çip üretim hattının (RTX 4060'ı çalıştıran) tamamen durdurulduğu iddia ediliyor.

Bu durum, RTX 4000 serisi ekran kartlarına sahip olmak isteyenler için son fırsat olabilir.

RTX 5000 serisinin duyurulmasıyla birlikte, mevcut nesil kartların stokları hızla tükenebilir ve fiyatları artabilir.

KARABORSA TEHLİKESİ

RTX 4090 ve 4080 gibi güçlü kartların, stokların azalmasıyla birlikte karaborsada yüksek fiyatlarla satılma riski bulunuyor.

Bu nedenle, mevcut nesil kartları uygun fiyatlarla satın almak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

NVIDIA'nın rakibi AMD'de de benzer bir durum yaşanıyor. AMD'nin amiral gemisi GPU'su Radeon RX 7900 XTX, şu anda birçok perakendecide indirimli fiyatlarla veya yenilenmiş olarak satılıyor.

RTX 5000 SERİSİ NE ZAMAN DUYURULACAK

RTX 5000 serisinin resmi duyuru tarihi henüz belli değil. Ancak üretim sürecinin başlamış olması, duyurunun yakın zamanda yapılabileceğine işaret ediyor.