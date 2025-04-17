NVIDIA RTX 5060 ve RTX 5060 Ti tanıtıldı: İşte fiyatlar

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Ekran kartı pazarının liderlerinden NVIDIA, CES 2025'te duyurduğu RTX 50 serisine iki yeni üye ekledi.

Orta segmente hitap eden RTX 5060 ve 5060 Ti, hem teknik özellikleri hem de rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

RTX 5060 TI ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle piyasaya sürülüyor.

Her iki sürümde de 128-bit bellek veri yolu, 28 Gbps hız ve 448 GB/s bant genişliği sunuluyor. Kartta ayrıca 4.608 CUDA çekirdeği ve 180W TGP (Toplam Grafik Gücü) değeri bulunuyor.

Fiyatlar ise şu şekilde:

8 GB bellekli sürümün fiyatı 379 dolar.

16 GB bellekli sürümün fiyatı ise 429 dolar.

GEFORCE RTX 5060 TI OYUN PERFORMANSI HAKKINDA İLK BİLGİLER

NVIDIA, RTX 5060 Ti ekran kartının DLSS 4 teknolojileriyle birlikte nasıl bir performans sunduğuna dair ilk bilgileri paylaştı.

Şirket, Hogwarts Legacy gibi grafik yoğun oyunlarda 1440p çözünürlükte en yüksek ayarlarda yapılan testlerde, görüntü kalitesinin arttığını, kare hızlarının yükseldiğini ve gecikme süresinin azaldığını belirtti.

Bu etkileyici sonuçlar, DLSS 4'ün kare üretimi, çözünürlük artırma ve ışık yansımalarını yapay zekâ ile iyileştiren sistemleri sayesinde elde edildi.

NVIDIA, RTX 5060 Ti'ın, bir önceki nesil olan RTX 4060 Ti'a kıyasla birçok oyunda neredeyse iki katına varan kare hızı sunduğunu ifade etti.

RTX 5060 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Serinin giriş modeli olan RTX 5060, sadece 8 GB VRAM ile sunuluyor. Bu modelde de aynı bellek yapılandırması korunurken, CUDA çekirdek sayısı 3.840 olarak belirtiliyor. Kartın TGP değeri 145W. Satış fiyatı 299 dolar olarak duyurulan RTX 5060'ın Türkiye fiyatı ise henüz netleşmiş değil.

GEFORCE RTX 5060 OYUN PERFORMANSI HAKKINDA İLK BİLGİLER

NVIDIA, RTX 5060'ın, DLSS 4 desteği sayesinde RTX 4060'a kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla performans sunduğunu ifade etti.

GTX 1660 veya RTX 2060 gibi daha eski kartlardan geçiş yapan kullanıcılar için ise, kare hızı dışında tepki süresinde de ciddi bir iyileşme yaşanacağını belirtti.

ÇIKIŞ TARİHİ

RTX 5060 Ti, 16 Nisan'da satışa çıkacak. RTX 5060 ise mayıs ayında raflardaki yerini alacak.