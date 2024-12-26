Nvidia RTX 5070 Ti ve RTX 5070'in özellikleri sızdırıldı

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Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. RTX 5070 ailesinin özellikleri, güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Kopite tarafından paylaşıldı.

RTX 5070 AİLESİ NELER SUNACAK

RTX 5070 ailesi, RTX 5070 Ti ve RTX 5070 olmak üzere iki modelden oluşuyor. Her iki model de GDDR7 bellek ve yüksek performans sunuyor.

RTX 5070 Ti, GB203-300-A1 kalıbını kullanıyor ve 8960 CUDA çekirdeğine sahip. 256 bit bellek veri yolu ve 16 GB GDDR7 bellek ile gelen kartın TDP değeri 300W.

RTX 5070 ise GB205-300-A1 kalıbını kullanıyor ve 6144 CUDA çekirdeğine sahip. 192 bit bellek veri yolu ve 12 GB GDDR7 bellek ile gelen kartın TDP değeri 250W.

Nvidia, Blackwell mimarisine sahip RTX 5000 serisini önümüzdeki ay CES fuarında tanıtması bekleniyor. RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070'in tanıtılması bekleniyor.

Samsung, GDDR7 belleklerin seri üretimine 2025 yılında başlayacak. Bu bellekler, RTX 50 serisinin Super yenilemelerinde kullanılabilir.