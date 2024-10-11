NVIDIA'nın RTX 50 serisi ekran kartlarının fiyatları sızdırıldı

Haber Merkezi

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartları RTX 50 serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ancak bu sızıntılar, oyuncuları pek de memnun etmeyecek gibi görünüyor.

Ortaya atılan iddialara göre RTX 50 serisi, NVIDIA'nın şimdiye kadarki en pahalı ekran kartı serisi olacak.

Sızıntıya göre serinin amiral gemisi olan RTX 5090, 32 GB VRAM ile donatılacak ve dudak uçuklatan bir fiyatla, 2 bin 500 dolara satılacak.

Bu, NVIDIA'nın bugüne kadar piyasaya sürdüğü en pahalı kart olan Titan RTX'in fiyatına oldukça yakın. Hatırlayacak olursak RTX 4090'ın 1.600 dolarlık fiyatı bile büyük tepki çekmişti.

RTX 5080 DE UCUZ DEĞİL

RTX 5080 ise RTX 4080 ile aynı bellek kapasitesine sahip olacak ancak daha hızlı bellek modülleri kullanılacak. 16 GB VRAM'e sahip bu kartın fiyatı ise 1.200 ila 1.500 dolar arasında olması bekleniyor.

Sızıntılarda RTX 5070 hakkında da bilgi veriliyor. Bu kartın 12 GB VRAM ile piyasaya sürülmesi bekleniyor, ancak fiyatına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.