Nvidia'nın RTX 5000 serisi ekran kartları yakında tanıtılabilir

Haber Merkezi

Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları RTX 5000 serisi hakkında heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Kopite7kimi, RTX 5000 serisinin duyurusunun çok yakın olduğunu ima etti.

X platformunda yaptığı paylaşımda "Yakında Blackwell'in GeForce'uyla tanışacağız" ifadelerini kullanan Kopite7kimi, daha önce RTX 4080 ve RTX 5090'ın bazı özelliklerini doğru bir şekilde sızdırmasıyla biliniyor.

CES 2025'TE RESMİ TANITIM GELİYOR MU

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın CES 2025'te bir açılış konuşması yapacağı biliniyor. Bu durum, RTX 5000 serisinin CES 2025'te resmi olarak tanıtılacağı yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Kopite7kimi'nin paylaşımı, CES 2025 etkinliğine veya Nvidia tarafından yayınlanacak bir tanıtım videosuna işaret ediyor olabilir. Söz konusu etkinlik, ocak ayının başlarında yapılacak.

RTX 5000 SERİSİ NELER SUNACAK

RTX 5000 serisi hakkında sızdırılan bilgiler arasında en dikkat çekici olanı, amiral gemisi modeli RTX 5090'ın fiyat etiketi.

RTX 5090'ın 2.500 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu fiyat, selefi RTX 4090'ın 1.599 dolarlık fiyatından önemli ölçüde yüksek.

RTX 5090'ın 32 GB VRAM ile gelmesi bekleniyor. Bu, RTX 4090'ın 24 GB VRAM'inden önemli bir artış anlamına geliyor.

Nvidia'nın yeni Blackwell mimarisiyle güçlendirilecek olan RTX 5000 serisi, yapay zeka destekli DLSS ve Frame Generation teknolojilerinde de önemli geliştirmeler sunacak.