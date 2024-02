Ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu Sony, ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Zirvede ise çok tanıdık yapımlar var.

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son yıllarda PlayStation mağazası hareketli günler yaşıyor.

Ocak ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.

Listelerin zirvelerinde Call of Duty: Modern Warfare III, GTA V, Minecraft, EA Sports FC 24, Roblox ve Fortnite gibi popüler oyunlar var.

Ocakta en çok indirilen oyunlar - PS5

Grand Theft Auto V

EA SPORTS FC 24

Call of Duty: Modern Warfare III

Hogwarts Legacy

TEKKEN 8

Baldur’s Gate 3

Gran Turismo 7

Marvel’s Spider-Man 2

Avatar: Frontiers of Pandora

The Last of Us Part II

Ocakta en çok indirilen oyunlar - PS4

EA SPORTS FC 24

Minecraft

Need for Speed Heat

Red Dead Redemption 2

A Way Out

Grand Theft Auto V

Hogwarts Legacy

Need for Speed Payback

Batman: Arkham Knight

Call of Duty: Modern Warfare III