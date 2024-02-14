Ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu

Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in piyasaya sürülmesi ile birlikte, PlayStation Store'a birçok yeni nesil oyun eklendi. Bu nedenle son yıllarda PlayStation mağazası hareketli günler yaşıyor.
Ocak ayının sona ermesi ile birlikte, PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin en çok indirdikleri oyunlar belli oldu.
Listelerin zirvelerinde Call of Duty: Modern Warfare III, GTA V, Minecraft, EA Sports FC 24, Roblox ve Fortnite gibi popüler oyunlar var.
Ocakta en çok indirilen oyunlar - PS5
Grand Theft Auto V
EA SPORTS FC 24
Call of Duty: Modern Warfare III
Hogwarts Legacy
TEKKEN 8
Baldur’s Gate 3
Gran Turismo 7
Marvel’s Spider-Man 2
Avatar: Frontiers of Pandora
The Last of Us Part II
Ocakta en çok indirilen oyunlar - PS4
EA SPORTS FC 24
Minecraft
Need for Speed Heat
Red Dead Redemption 2
A Way Out
Grand Theft Auto V
Hogwarts Legacy
Need for Speed Payback
Batman: Arkham Knight
Call of Duty: Modern Warfare III
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