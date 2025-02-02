One UI 7, Good Lock özelliğini dünya çapında Galaxy S25'e getiriyor

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Samsung, Android cihazlarının arayüzünü özelleştirme olanağı sunan Good Lock uygulamasını tüm dünyada kullanıma sunacağını duyurdu.

Daha önce sadece belirli ülkelerde Galaxy Store üzerinden erişilebilen Good Lock, One UI 7 ile birlikte Google Play Store'da tüm kullanıcılara sunulacak.

GOOD LOCK NEDİR

Good Lock, Samsung Galaxy cihazlarında Android arayüzünü kişiselleştirmek için kullanılan bir uygulama.

Good Lock ile kullanıcılar, kilit ekranı, bildirimler, uygulama başlatıcısı ve daha birçok arayüz öğesini özelleştirebiliyor.

ONE UI 7 İLE BİRLİKTE GELİYOR

Good Lock'un Google Play Store sürümü, One UI 7 ile birlikte yayınlanacak. One UI 7, Ocak 2025'te Galaxy S25 serisiyle birlikte kullanıma sunuldu.

Good Lock, önceden sadece belirli ülkelerdeki Galaxy kullanıcılarına sunuluyordu. Ancak, Samsung uygulamayı One UI 7 ile birlikte tüm dünyada kullanıma sunacak.