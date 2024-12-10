One UI 7, pil koruması üzerinde daha hassas kontrol sunacak

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Samsung, Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7'nin beta sürümünü yayınladı. Yeni arayüz, birçok yeniliğin yanı sıra pil koruması konusunda da gelişmiş özellikler sunuyor.

One UI 7, pil koruması ayarları altında bulunan "Maksimum" modunda artık şarj limitini özelleştirme imkanı sunuyor.

Daha önce sadece yüzde 80 ile sınırlı olan şarj limiti, artık yüzde 80, yüzde 85, yüzde 90 ve yüzde 95 olarak ayarlanabiliyor.

PİL KORUMA MODLARI

One UI 7, üç farklı pil koruma modu sunuyor:

Temel: Telefonu tamamen şarj eder ve yüzde 95'e düşene kadar tekrar şarj etmez.

Uyarlanabilir: Telefonu gece yüzde 80'e kadar şarj eder ve sabah uyanmadan önce yüzde 100'e tamamlar.

Maksimum: Pilin şarj limitini belirtilen yüzdelerde sınırlar.

Pil sağlığı, son yıllarda akıllı telefon kullanıcıları arasında önemli bir konu haline geldi. Pillerin ömrünü uzatmak için tam şarj edilmemesi veya tamamen boşaltılmaması öneriliyor.

One UI 7, pil koruması konusunda kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor. Maksimum modundaki özelleştirme seçeneği, kullanıcıların pil şarj limitini kendi tercihlerine göre ayarlamalarına olanak tanıyor.

Samsung, bazı akıllı telefon modelleri için 7 yıla kadar yazılım güncellemesi sunuyor. One UI 7'nin pil koruma özellikleri, bu uzun destek süresi boyunca pil sağlığını korumaya yardımcı olabilir.