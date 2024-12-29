One UI 7, Samsung modellerine yeni fotoğraf ayarı ekliyor

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Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle HDR fotoğrafların görüntülenme biçimini değiştiriyor.

"Süper HDR" adlı yeni bir ayar, kullanıcıların HDR fotoğrafların parlaklığını kontrol etmesini sağlıyor.

SÜPER HDR NEDİR

Süper HDR, HDR fotoğrafları görüntülerken ekran parlaklığını artıran bir özellik. Bu özellik, HDR fotoğrafların daha canlı ve gerçekçi görünmesini sağlıyor.

Ancak, bazı kullanıcılar özellikle gece HDR fotoğrafları görüntülerken ekranın çok parlak olmasından şikayetçi.

ONE UI 7 İLE GELEN DEĞİŞİKLİK

One UI 7, Süper HDR özelliğini kapatma seçeneği sunuyor. Bu sayede, kullanıcılar HDR fotoğrafları görüntülerken ekran parlaklığını kontrol edebilecekler.

NASIL KULLANILIR

Süper HDR ayarını kapatmak için şu adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın.

Gelişmiş özellikler'e dokunun.

Süper HDR seçeneğini kapatın.

ONE UI 6'DAN FARKLI

One UI 7'deki Süper HDR ayarı, One UI 6'dan farklı olarak sistem genelinde çalışıyor. Yani, Süper HDR kapatıldığında tüm uygulamalarda HDR fotoğrafların parlaklığı azalacak.

One UI 7, Süper HDR özelliğinin yanı sıra birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. Bunlar arasında Bildirimleri Filtrele, Dikey Uygulama Çekmecesi, Now Bar ve Game Booster gibi özellikler yer alıyor.