One UI 8 Beta, Galaxy S25 serisine ve Galaxy Watch'lara geliyor

Teknoloji devi Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmasına iki haftadan az bir süre kala, yazılım tarafında önemli bir adım atarak One UI 8'in yeni beta sürümlerini yayınladı.

Sızıntılara göre, Galaxy S25 serisi için üçüncü beta sürümü dağıtılırken, Galaxy Watch kullanıcıları için de ilk One UI 8 Watch betası sunulmaya başlandı.

GALAXY S25 İÇİN HATA DÜZELTMELERİ VE YENİLİKLER

Galaxy S25 için yayınlanan yaklaşık 3.6 GB boyutundaki üçüncü One UI 8 beta güncellemesi, Haziran ayı güvenlik yamasının yanı sıra çok sayıda hata düzeltmesi içeriyor.

Klavye ve S Pen kullanımındaki hataların giderilmesi ve genel sistem kararlılığının artırılması gibi iyileştirmeler dikkat çekiyor.

GALAXY WATCH'LARA YEPYENİ SAĞLIK ÖZELLİKLERİ

Samsung aynı zamanda Galaxy Watch 5, Watch 6 ve Watch 7 gibi birçok akıllı saat modeli için de ilk One UI 8 Watch beta programını başlattı.

Bu yeni sürüm, kullanıcılara Yatma Zamanı Rehberi, Vasküler Yük ve Antioksidan Endeksi gibi gelişmiş sağlık takibi özellikleri sunuyor.