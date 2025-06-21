One UI 8 güncellemesi alacak Samsung modelleri ortaya çıktı

Samsung'un Android 16 tabanlı en son yazılım güncellemesi olan One UI 8, şu anda belirli Galaxy cihazları için beta olarak test ediliyor.

Arayüzü tamamen yenilemese de daha akıcı animasyonlar ve performans iyileştirmeleri getiren güncellemenin hangi cihazlara geleceği de büyük ölçüde belli oldu.

İŞTE GÜNCELLEMEYİ ALACAK GALAXY CİHAZLARI

Mevcut güncelleme politikalarına göre, One UI 8 güncellemesinin gelmesi beklenen ana cihazlar şunlar.

Galaxy S Serisi: Galaxy S22, S23, S24 ve S25 serileri ile birlikte Galaxy S21 FE.

Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold 4/5/6/7 ve Galaxy Z Flip 4/5/6/7.

Galaxy Tab Serisi: Galaxy Tab S8, S9 ve S10 serileri.

Galaxy A Serisi: Galaxy A73, A55, A54, A35, A34 gibi birçok güncel model.

Bu liste, Samsung'un amiral gemisi cihazlarına dört nesil, bazı orta segment A serisi cihazlarına ise üç nesil Android güncellemesi sunma politikasına dayanıyor.

Galaxy S21 serisi gibi daha eski modellerin bu güncellemeyi alması beklenmiyor.

One UI 8 beta programı, 28 Mayıs'ta Galaxy S25 serisiyle başlamış ve Almanya, Kore, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde kullanıcılara sunulmuştu.

Beta süreci, diğer uyumlu modeller için de kademeli olarak devam ediyor. Samsung'un, One UI 8'in kararlı sürümünü, yeni nesil katlanabilir cihazları Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile birlikte, Temmuz 2025'in sonlarında piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

Diğer amiral gemisi cihazların da bu lansmandan kısa bir süre sonra güncellemeyi alması bekleniyor.