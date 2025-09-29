One UI 8.5 ile Samsung telefonlara yeni bir batarya özelliği geliyor

Samsung, gelecekteki One UI 8.5 güncellemesi ile güç tasarrufu özelliğini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.

Pil yönetimini daha kullanışlı ve esnek hale getirecek bu sistem, ayrı profiller ve ek özelleştirme seçenekleri sunacak.

İKİ YENİ GÜÇ TASARRUFU PROFİLİ

Yeni sistem, "Standart Güç Tasarrufu" ve "Maksimum Güç Tasarrufu" olmak üzere iki ana profil sunacak.

Standart profil arka plandaki ağ kullanımı ve senkronizasyonu sınırlarken, Maksimum mod seçilenler dışındaki tüm arka plan etkinliklerini ve bildirimleri kısıtlayacak.

Her profil, ne kadar ek pil süresi sağlayacağına dair bir tahmin gösterecek. Örnekte Standart mod iki saatten fazla ek süre sağlarken, Maksimum modun pil süresini neredeyse iki katına çıkaracağı görülüyor.

KULLANICIYA ÖZEL AYARLAR

Bu yeni modlar, kullanıcının gereksinimlerine göre kişiselleştirilebilecek. Standart modda ek sınırlar belirlemeye olanak tanınırken, Maksimum modda kullanıcıların bildirimleri kaçırmamak için temel uygulamaları seçme opsiyonu olacak.

One UI 8'deki mevcut güç tasarrufu modu One UI 7'ye göre ufak değişiklikler içerse de asıl büyük yenilik One UI 8.5 ile gelecek.