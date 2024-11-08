OnePlus 12, kararlı Android 15 güncellemesini almaya başladı

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OnePlus, Android 15 güncellemesini beklenenden çok daha erken yayınlayarak kullanıcılarını şaşırttı.

Ancak bu erken güncellemenin bir sebebi var: Yapay zeka özelliklerinin henüz hazır olmaması.

OnePlus, yapay zeka özelliklerini ay sonuna kadar kademeli olarak yayınlayacağını duyurdu.

YENİ GÜNCELLEME İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Yapay zeka özellikleri henüz eksik olsa da OxygenOS 15 güncellemesi birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor:

Gelişmiş paralel işleme sayesinde daha akıcı animasyonlarSistem genelinde daha tutarlı kaydırma deneyimi.

Yeniden tasarlanmış ana ekran ve simgeler iyileştirilmiş yuvarlatılmış köşe tasarımı.

Geri alınabilir fotoğraf düzenleme özelliği.

Yeni kayan pencere hareketleriYeniden boyutlandırılabilir bölünmüş görünüm pencereleri.

Bildirim çekmecesi ve hızlı ayarlara ayrı ayrı erişimYenilenmiş hızlı ayarlar tasarımı.

Şarj sınırı özelliği ile pil ömrünü uzatmaPil koruma hatırlatıcısı.

Çevrimiçi görüşmeler için geliştirilmiş Holo Audio.

Kişisel güvenlik özellikleri için birleşik merkez.

Özel Kasa'da kategorilendirilmiş görünümlerGizli uygulamalar için ana ekran kısayolu.

Çoklu ağ deneyimi için optimizasyonlar.

OxygenOS 15 güncellemesi, aşamalı olarak tüm OnePlus 12 kullanıcılarına ulaştırılacak. Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar menüsünden "Yazılım Güncelleme" seçeneğini kontrol edebilirsiniz.