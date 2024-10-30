OnePlus 13 beklenenden daha erken küresel olarak piyasaya sürülebilir

Haber Merkezi

OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 13'ü 31 Ekim'de Çin'de tanıtacak. Daha önce küresel lansmanın Ocak ayında yapılması beklenirken, FCC veritabanında ortaya çıkan bilgiler telefonun daha erken gelebileceğine işaret ediyor.

FCC ONAYI ÇIKTI

CPH2655 model numarasıyla FCC veritabanında görünen OnePlus 13, küresel lansman için gerekli onayları almaya başladı.

Bu durum, telefonun bu yıl içinde ABD ve diğer ülkelerde satışa sunulabileceği anlamına geliyor.

OXYGENOS 15 İLE GELECEK

FCC listesinde yer alan bilgilere göre, OnePlus 13, Android 15 tabanlı OxygenOS 15.0 ile kutudan çıkacak. Ayrıca, telefonun hem deri hem de cam arka panel seçenekleriyle sunulacağı doğrulandı.

OnePlus 12, Çin'deki lansmanından yaklaşık iki ay sonra küresel pazarda satışa sunulmuştu.

OnePlus 13 ise Çin'de daha erken piyasaya sürüldüğü için, küresel lansmanın da daha erken gerçekleşmesi bekleniyor.

ONEPLUS 13 ÖZELLİKLERİ

OnePlus 13, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu özellikler şöyle:

6000 mAh silikon-karbon pil ve manyetik kablosuz şarj desteği,

120 Hz yenileme hızına sahip BOE Oriental X2 ekran ve TÜV Rheinland onaylı göz koruma teknolojisi,

Snapdragon 8 Elite işlemci,

50 MP geniş, ultra geniş ve periskop telefoto lenslerden oluşan üçlü kamera sistemi,

IP69 toz ve suya dayanıklılık,

24 GB'a kadar RAM ve 1 TB depolama alanı seçenekleri.