OnePlus 13, dünya genelinde satışa çıkmaya hazırlanıyor

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OnePlus 13, küresel lansman için gerekli olan önemli sertifikaları aldı. 91Mobiles tarafından keşfedilen bilgilere göre, telefon hem TUV Rheinland hem de Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından onaylandı.

CPH2649 model numarasıyla BIS onayı alan OnePlus 13, yakın zamanda Hindistan'da piyasaya sürülecek. TUV Rheinland sertifikası ise telefonun uluslararası pazarlara hazır olduğunu gösteriyor.

ONEPLUS 13'ÜN ÖZELLİKLERİ

OnePlus 13, Çin versiyonunda bulunan etkileyici özelliklerin çoğunu koruyacak. Bunlar arasında 6.000mAh kapasiteli silikon-karbon pil, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği ve güçlü Snapdragon 8 Elite yonga seti yer alıyor.

Snapdragon 8 Elite, Tensor G4 ve Exynos 2400 gibi rakiplerini geride bırakan bir performans sunuyor.

İlk kıyaslamalar, 8 Elite'in hem tek hem de çok çekirdekli performansta MediaTek Dimensity 9400'den daha iyi olduğunu gösteriyor. GPU performansı ise önceki nesle göre önemli ölçüde artırılmış.

KÜRESEL LANSMAN TARİHİ

OnePlus 13'ün küresel lansman tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak çoğu kaynak, telefonun Ocak 2025'te piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor.

Çin lansmanı bu yılın başlarında gerçekleştiği için küresel lansmanın aralık ayında yapılması da mümkün. Ancak kesin tarih için OnePlus'ın resmi açıklamasını beklemek gerekiyor.