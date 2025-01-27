OnePlus 13 güncellemesi, yapay zeka ve kamera iyileştirmeleriyle geliyor

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OnePlus, akıllı telefon pazarında hızla yükselen bir marka. Şirketin en son amiral gemisi telefonu OnePlus 13, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla beğeni topluyor.

OnePlus, şimdi de bu telefonu daha da geliştirmek için yeni bir güncelleme yayınladı.

NELER YENİ

OxygenOS 15.0.0.405 güncellemesi, global olarak yayınlanıyor ve yapay zeka destekli çeviri özellikleri ile kamera iyileştirmelerine odaklanıyor.

Yeni güncellemeyle birlikte OnePlus 13, Google Çeviri ve Pixel Buds'ta bulunanlara benzer yapay zeka destekli çeviri özelliklerine kavuşuyor. Bu özellikler, farklı diller arasında iletişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

kAMERA İYİLEŞTİRMELERİ

Güncelleme, OnePlus 13'ün kamera performansını da artırıyor. İşte kamera ile ilgili yenilikler:

Master Mod: Master mod ile çekilen fotoğraflardaki renkler daha doğru ve canlı hale getirildi.

Fotoğraf Modu: Arka kamera ile çekilen fotoğrafların tonu iyileştirildi ve yakınlaştırma özelliği geliştirildi.

Kamera Kararlılığı: Daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi için kameranın kararlılığı artırıldı.

OxygenOS 15.0.0.405 güncellemesi, kademeli olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Güncellemeyi henüz almadıysanız, yakında bir OTA bildirimi alacaksınız.