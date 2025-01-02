OnePlus 13R kamera özellikleri sızdırıldı

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OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu 13R'yi 7 Ocak'ta tanıtacak. Daha önce OnePlus 13R'nin, OnePlus Ace 5 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı düşünülüyordu. Ancak, yeni sızıntılar bu iddiayı yalanlıyor.

ONEPLUS 13R'NİN KAMERA ÖZELLİKLERİ

OnePlus 13R, OnePlus Ace 5 ile aynı ana kamera ve ultra geniş açılı kamerayı paylaşacak. Ancak, 13R'de Ace 5'te bulunmayan bir telefoto kamera da yer alacak.

OnePlus 13R'nin kamera özellikleri:

50 MP ana kamera (Sony Lytia LYT-700 sensörü)

8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP telefoto kamera (2x optik zoom, Samsung ISOCELL JN5 sensörü)

16 MP ön kamera

RAM VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ

OnePlus 13R, 12 GB veya 16 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle Hindistan'da satışa sunulacak.

Telefon, OnePlus Ace 5'ten farklı olarak telefoto kamera ve daha düşük kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.