OnePlus 13R piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştı

Haber Merkezi

OnePlus'ın merakla beklenen yeni telefonu OnePlus 13R, lansman öncesinde Geekbench'te görüldü. Benchmark sonuçları, telefonun bazı önemli özelliklerini ortaya çıkardı.

Geekbench listesi, OnePlus 13R'nin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacağını doğruluyor.

Bu güçlü işlemci, telefona yüksek performans sağlayacak. Ayrıca listeleme, telefonun 12 GB RAM ile geleceğini gösteriyor. Ancak OnePlus'ın farklı RAM ve depolama seçenekleri sunması bekleniyor.

ANDROID 15 VE OXYGENOS 15

OnePlus 13R, kutudan çıkar çıkmaz Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile çalışacak. OnePlus'ın OxygenOS 15'i kısa süre önce OnePlus 12R'ye yayınladığını düşünürsek, bu sürpriz değil.

ONEPLUS 13R'NİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

OnePlus 13R'nin, OnePlus 13'ün biraz daha uygun fiyatlı bir versiyonu olması bekleniyor.

Telefonun, OnePlus 12 ile aynı yonga setini kullanması da bunu doğrular nitelikte. OnePlus 13R'nin, OnePlus 13'ten farklı olarak Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. OnePlus 13, Çin'de Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga setiyle piyasaya sürülmüştü.

OnePlus 13R'nin, OnePlus 13 ile benzer bir tasarıma sahip olması, ancak daha iyi kamera, pil ve farklı bir ekran gibi bazı iyileştirmeler içermesi bekleniyor.

ONEPLUS 13R NE ZAMAN ÇIKACAK

OnePlus 13R'nin, OnePlus 13'ün global versiyonuyla birlikte 2025'in başlarında tanıtılması bekleniyor. OnePlus 13R, şirketin gerçek amiral gemisi OnePlus 13'ün daha uygun fiyatlı bir alternatifi olacak.