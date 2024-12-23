OnePlus 13R'nin özellikleri küresel tanıtım öncesi ortaya çıktı

Haber Merkezi

OnePlus 13 serisinin küresel lansmanı yaklaşırken, OnePlus 13R modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Amazon Hindistan'da yayınlanan bir liste, OnePlus 13R'nin bazı önemli özelliklerini doğruladı.

SNAPDRAGON 8 GEN 3 İŞLEMCİ

OnePlus 13R, tıpkı OnePlus 12 gibi Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile güçlendirilecek. Bu işlemci, telefona yüksek performans ve akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.

OnePlus 13R, 6.000 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip. Bu batarya, telefona uzun bir pil ömrü sağlayacak.

Telefon, yapay zeka destekli not alma ve fotoğraf düzenleme özellikleriyle gelecek. Bu özellikler, kullanıcıların üretkenliğini ve yaratıcılığını artırmalarına yardımcı olacak.

DİĞER ÖZELLİKLER

OnePlus 13R'nin diğer özellikleri şunlar:

120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç 1.5K LTPO OLED ekran

12 GB veya 16 GB RAM

256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri

OIS özellikli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera

100W hızlı şarj desteği

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

OnePlus 13 ve 13R, 7 Ocak'ta küresel olarak piyasaya sürülecek. OnePlus 13R'nin fiyatının, OnePlus 12R ile benzer olması ve 500 doların altında olması bekleniyor.